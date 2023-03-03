لبنان يقترب من تنفيذ شروط البنك الدولي تمهيدا لاستجرار كهرباء الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 3 مارس 2023 04:06 مساءً - دوت الخليج :- أكد مصدر حكومي لبناني واسع الاطلاع ، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اللبنانية "تلقت إشارات إيجابية من البنك الدولي في ما يخص خطة تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن والغاز من مصر".

وقال المصدر، إن : "لبنان يقترب من إنجاز كامل شروط البنك الدولي حتى يبدأ العد العكسي لمسار تنفيذ هذه الخطة التي وضعت على السكة منذ شهر آب/أغسطس 2021".

وكان لبنان ممثلاً بالرئيس اللبناني السابق، العماد ميشال عون، قد تبلغ من الولايات المتحدة ممثلة بسفيرتها لدى بيروت دوروثي شيا، في 19 أغسطس 2021 ، قراراً من الإدارة الأمريكية "بمساعدة لبنان في استجرار الطاقة الكهربائية عن طريق الغاز المصري".

وأوضحت شيا، حسب بيان الرئاسة اللبنانية، وقتذاك، أن الخطة تقضي بتسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن إلى شمال لبنان، على أن يتولى البنك الدولي "تمويل ثمن الغاز وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز".

سبوتنيك