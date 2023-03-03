القوات الأوكرانية تتلقى أمرا بالانسحاب الفورى من باخموت الاستراتيجية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم"، قال قائد وحدة "ماديار" الأوكرانية، إنه تلقى أمرًا من القيادة بمغادرة باخموت على الفور إلى موقع جديد. متسائلاً: "ما هى أسباب النقل فى لحظة حرجة لباخموت، عندما أمضينا 110 أيام فى الخدمة القتالية هنا؟".

وتابع القائد الأوكرانى: "أنا عسكرى بالدرجة الأولى، لذا لن أعلق على أوامر الدفاع عن قيادة أرتيموفسك. نحن نتبع الأوامر".

وقال سيرجى رحمانين، عضو لجنة البرلمان الأوكرانى للأمن القومى والدفاع والاستخبارات، فى وقت سابق، إن الوضع فى أرتيوموفسك حرج، وسيتعين على القوات الأوكرانية الانسحاب منها.

كما أعلن ألكسندر رودنيانسكى، مستشار الرئيس الأوكرانى، أن القوات الأوكرانية قد "تنسحب استراتيجيًا" فى حال الضرورة من أرتيوموفسك، لأن كييف لا تريد التضحية بعسكرييها عبثًا، على حد تعبيره.

وكان الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، قد زار المدينة شخصيًا فى وقت سابق، حيث قلد بعض الضباط والمقاتلين الموجودين فيها بالأوسمة والميداليات، مشددًا حينها على أن قواته لن تنسحب من باخموت مهما كان الثمن.

وفى تصريحات لشبكة " سى. إن. إن" الإخبارية الأمريكية، الثلاثاء الماضى، شكا الجيش الأوكرانى من أن الوضع أسوأ بكثير مما يعلن عنه رسميا فى أرتيوموفسك لكييف فى جميع الاتجاهات.

وأشارت وكالة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، الثلاثاء الماضى، إلى أن سيطرة الجيش الروسى على أرتيوموفسك ستكون خطوة نحو تحرير دونيتسك بأكملها.