جدة - نرمين السيد - تتجه الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، لإعلان حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار، وتتألف بشكل أساسى من الذخيرة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وحسبما ذكرت القناة، فمن المتوقع أن تكون المساعدة المقدمة لأوكرانيا موضوعًا رئيسيًا خلال لقاء الرئيس الأمريكى جو بايدن والمستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم الجمعة، فى البيت الأبيض. ووفقًا لمصادر "رويترز"، فمن المتوقع أن تحتوى الحزمة الجديدة على المزيد من صواريخ الإطلاق المتعدد الموجهة لقاذفات "هيمارس"، وذخيرة لمركبات "برادلى" القتالية، بالإضافة إلى جسور تطلقها مركبات مدرعة. وفى حديثه للصحفيين فى وقت سابق، لم يحدد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربى، قيمة حزمة المساعدات الجديدة، وقال إن مزيدًا من التفاصيل سيُكشف عنه قريبا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تضم زخيرة وصواريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.