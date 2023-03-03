وزير خارجية روسيا: لن نسمح للغرب بتفجير أنابيب الغاز مرة أخرى

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، إن روسيا ستعتمد فى سياستها فى مجال الطاقة على شركاء موثوق بهم، بما فى ذلك الصين والهند، لكن ليس على الدول الغربية، ولن تسمح لهم بتفجير خطوط أنابيب الغاز بعد الآن، وذلك خلال كلمه له نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" فى منتدى "ريسينا" للحوار فى نيودلهى.





وردًا على سؤال حول كيفية تأثير الصراع فى أوكرانيا على سياسة الطاقة الروسية، رد وزير الخارجية الروسى "الحرب التى نحاول وقفها والتى بدأت ضدنا باستخدام الشعب الأوكرانى، بالطبع، أثرت على السياسة الروسية، بما فى ذلك سياسة الطاقة. وباختصار، ما تغير هو أننا لن نعتمد بعد الآن على أى شركاء فى الغرب"، مشددًا على أن روسيا لن تسمح لهم بتفجير المزيد من خطوط الأنابيب". واختتم لافروف بالقول: "ومن الآن فصاعدًا، ستوجه سياسة الطاقة الروسية نحو شركاء موثوق بهم، وبالطبع الهند والصين، من بينهم"، وفى 26 سبتمبر العام الماضى، وقعت هجمات إرهابية استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالى"، وذكرت الشركة المشغلة لخط الأنابيب "نورد ستريم إيه جى" أن الضرر كان غير مسبوق وأنه من المستحيل تقدير الإطار الزمنى للإصلاحات. وكان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قال فى أكتوبر الماضى، إنه سُمح لشركة" غازبروم" بفحص موقع انفجار "التيار الشمالى" وأبلغه رئيس الشركة، أليكسى ميللر، حول سير عمليات الفحص.

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