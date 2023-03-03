العالم اليوم - طائرة تحط فوق أخرى.. فيديو يثير قلق موسكو

انتم الان تتابعون خبر طائرة تحط فوق أخرى.. فيديو يثير قلق موسكو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 02:20 مساءً - نشرت وسائل إعلام أوكرانية مقطع فيديو، الجمعة، يظهر طائرة مسيرة بيلاروسية وهي تحط فوق طائرة استطلاع روسية تبلغ قيمتها 330 مليون دولار.

ويظهر فيديو طائرة مسيرة "درون" تابعة لما يعرف باسم "رابطة قوات الأمن في بيلاروسيا" المناهضة لحكومة مينسك، وهي تدخل قاعدة ماتشوليشتشي الجوية في بيلاروسيا، وتحط على طائرة الاستطلاع الروسية "إيه 50 يو".

وأظهرت الكاميرا المثبتة على الدرون تحليقها فوق الطائرة الروسية قليلا، قبل أن يحط عليها، لكن لم يكشف أي دليل حتى الآن حول انفجار الدرون من عدمه.

والفيديو نشرته وسائل إعلام أوكرانية، وتقول إنه صادر عن وزارة الدفاع الأوكرانية.

ووفقا لصفحة "مراقبة الاستخبارات المفتوحة" الرسمية المختصة بالشؤون الحربية، فإن الدرون تابع لـ"رابطة قوات الأمن في بيلاروسيا"، والفيديو وثق لحظة هبوطها على طائرة استطلاع روسية.

وقالت الصفحة إنه من المحتمل أن تكون الدرون قد انفجرت وألحقت أضرارا بالطائرة الروسية، لكن لا دليل على ذلك حتى الآن.

وتتمتع طائرة الإنذار المبكر المحمولة جوا من طراز "إيه 50 يو" بقدرات على القيادة والتحكم، ولديها إمكانية تعقب ما يصل إلى 60 هدفا في وقت واحد.

ادعاءات واتهامات

وسمحت بيلاروسيا لحليفتها موسكو باستخدام أراضيها في شن هجمات على أوكرانيا، رغم أنها تمتنع حتى الآن عن التورط بشكل مباشر في الحرب.

وكان مسؤول كبير من بيلاروسيا، قد نفى الثلاثاء، تعليقات نشطاء مناهضين للحكومة بأنهم فجروا طائرة تجسس عسكرية روسية، في هجوم بطائرات مسيّرة على قاعدة جوية خارج العاصمة مينسك مطلع الأسبوع، ووصف المزاعم بأنها "ادعاءات كاذبة".

وكان ألياكساندر أزاروف زعيم "رابطة قوات الأمن في بيلاروسيا"، قال إن "مناصرين" له استخدموا طائرات مسيّرة في مهاجمة طائرة تجسس روسية من طراز "إيه 50"، لكنه لم يقدم أدلة تدعم ادعاءه.

وقال نائب وزير خارجية بيلاروسيا يوري أمبرازيفيتش لـ"رويترز" على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيف، الثلاثاء: "بالنظر إلى غياب رد الفعل الرسمي، أنا مقتنع تماما بأن هذا ادعاء كاذب آخر يهدف إلى إبراز وجود جوانب خلل بعينها في أمننا القومي".