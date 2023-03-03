سلطنة عمان واليابان توكدان الحرص على دعم وتعزيز التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية العمانى بدر بن حمد البوسعيدى، ونظيره اليابانى يوشيماسا هاياشى، حرص البلدين على دعم وتطوير مجالات التعاون الثنائى وتعزيزها بما يعود بالمنافع المتبادلة، وخاصة مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى.





وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن اللقاء المنعقد على هامش فعاليات مؤتمر حوار رايسينا فى العاصمة الهندية نيودلهى، شهد تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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