وزراء خارجية «كواد» يعقدون اجتماعا فى العاصمة الهندية نيودلهى

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن اجتماع وزير الخارجية اليابانى يوشيماسا هاياشى ووزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، والإسترالية بينى وونج، والهندى سوبراهمانام جايشانكار، انطلق صباح اليوم الجمعة، عقب انتهاء محادثات وزراء خارجية مجموعة العشرين فى دلهى أمس.
وأشارت الشبكة اليابانية إلى أنه من المتوقع أن يبحث وزراء خارجية كواد الأزمة الأوكرانية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على النظام الدولى المبنى على سيادة القانون، ومعارضة المحاولات الروسية لتغيير الوضع القائم بالقوة.
وذكرت الشبكة أنه من المرجح أيضا أن يناقش الوزراء الحرية والانفتاح فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ فى ضوء تزايد الأنشطة العسكرية الصينية فى المنطقة.
ويتوقع محللون أن يتفق وزراء الخارجية على خطط لزيادة التعاون بشأن تطوير البنية التحتية والأمن البحرى لتحقيق الحرية والانفتاح فى المحيطين الهندى والهادئ.
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