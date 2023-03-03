الصين وإسبانيا تتعهدان بفتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن ذلك جاء فى تصريح لوزير الخارجية الصينى تشين قانغ ونظيره الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس خلال اجتماعهما على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ20 الذى عُقد فى العاصمة الهندية نيودلهى.

وقال تشين إنه يتعين على الجانبين تسريع استئناف التبادلات بين الدوائر الحكومية والهيئات التشريعية والحكومات المحلية، والإعداد لاجتماعات مثل تلك الخاصة باللجنة الصينية-الإسبانية المشتركة للتعاون العلمى والتكنولوجى، واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والصناعى، والمنتدى الصينى-الإسبانى، فضلا عن ضرورة تعزيز التواصل والتعاون فى الشؤون الدولية وإثراء الدلالة الاستراتيجية للعلاقات الثنائية.

وشدد تشين على التزام بلاده بالتسوية السياسية للأزمة الأوكرانية وتعزيز المحادثات من أجل السلام، قائلا: "إنه فى ظل الظروف الحالية، يتعين على جميع الأطراف التحلى بالهدوء والعقلانية، وإيجاد حل يحترم حقا الشواغل الأمنية المشروعة لجميع الدول ويؤدى إلى إحلال سلام واستقرار طويلى الأمد فى أوروبا".

بدوره، أكد ألباريس أن أسبانيا والصين شريكتان اقتصاديتان وتجاريتان هامتان حققتا نتائج مثمرة فى التعاون متبادل المنفعة.. وأن إسبانيا مستعدة للعمل مع الصين لتوفير تسهيلات للشركات من الجانبين للاستثمار فى بلد كل منها الآخر.

وأشار ألباريس إلى أن الجانب الإسبانى يقدر وثيقة موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية، ويولى أهمية لمكانة الصين وتأثيرها كدولة كبرى، ويتطلع إلى مساعدة الصين فى استعادة السلام فى أوروبا.