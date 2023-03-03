السعودية تبحث مع الهند والبرازيل سبل تعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الجمعة، مع وزير خارجية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها فى شتى المجالات.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء المنعقد على هامش منتدى حوار رايسينا بالهند، شهد بحث أوجه تعزيز التنسيق الثنائى فى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف جهود البلدين الصديقين فى إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، فضلا عن تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين ومنتدى حوار رايسينا. كما بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره البرازيلى ماورو فييرا، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها فى العديد من مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أهمية تكثيف العمل الثنائى والمتعدد الأطراف، فضلا عن تبادل وجهات النظر حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتنموى فى ضوء رؤية السعودية 2030.

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