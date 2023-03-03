«القاهرة الإخبارية»: سويسرا تتلقى طلبا من ألمانيا لتزويدها بدبابات ليوبارد2

وذكر متحدث باسم الدفاع السويسرية، أن الدبابات لن يتم إرسالها إلى أوكرانيا، لكنها ستستخدم لسد الثغرات التى نجمت عن تسليم ألمانيا وحلف شمال الأطلسى "الناتو" والاتحاد الأوروبى دبابات "ليوبارد 2".
فى وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع السويسرية، أن برن لديها مخزون من 96 دبابة "ليوبارد 2"، لكن لم تتواصل أى دولة مع برن لطلب شرائها، وفى فبراير الماضى، اعتبرت لجنة من مجلس الشيوخ السويسرى، أن هذه الدبابات الـ 96 من طراز ليوبارد تشكل احتياطيا استراتيجيا يجب الاحتفاظ به حتى يمكن استخدامها لتزويد كتائب الدبابات التابعة للجيش بالكامل، فضلا عن قطع غيار الدبابات العاملة.
وأرسلت روسيا مذكرة فى وقت سابق، إلى دول حلف شمال الأطلسى "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف إلى أن أى شحنة تحتوى على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، فيما قالت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
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