رئيس وزراء العراق يوجه بتشكيل مجلس تحقيقى بشأن الخروقات الأمنية

جدة - نرمين السيد - وأفادت قيادة العمليات المشتركة ـ فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية ـ بأن السودانى "أمر بتشكيل مجلس تحقيقى فى قيادة العمليات المشتركة أو وزارة الداخلية بحق كل مسؤول شهدت المنطقة المسؤول عن بسط الأمن فيها خروقات أمنية تسببت فى مقتل وإصابة العديد من العناصر الأمنية، فضلا عن وقوع ضحايا بين المدنيين".
يأتى هذا عقب ساعات من تأكيد نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية العراقية وصفى العاصى على أهمية الزيارة التى قام بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن هذه الزيارة جاءت لتثمين دور الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السودانى فى الجهد الدبلوماسى ومكافحة ومحاربة الفساد والإرهاب فى البلاد.
وتتزامن هذه التطورات فى الوقت الذى تتصاعد فيه سير العمليات العسكرية والإجراءات مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الامنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التى تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسة الامنية والعسكرية على الاوضاع الامنية فى البلاد.
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