العدل الأمريكية: يمكن مقاضاة ترامب فى اقتحام الكابيتول

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه من الممكن مقاضاة الرئيس السابق دونالد ترامب، من قبل عناصر شرطة الكابيتول والمشرعين الديمقراطيين، الذين أصيبوا خلال اقتحام مقر الكونجرس "كابيتول هيل" فى 6 يناير 2021، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الأخبارية".





وفى توضيح لموقفها، قالت وزارة العدل الأمريكية إن ترامب ليس محصنًا من مثل هذه الدعاوى القضائية، وذلك فى مذكرة تم طرحها أمام محكمة استئناف فيدرالية أمس الخميس. وبحسب "القاهرة الإخبارية"، تم تقديم المذكرة من قبل المحامين فى القسم المدنى بوزارة العدل، وليس لها أى تأثير على تحقيق جنائى منفصل يجريه مستشار خاص بالوزارة، حول ما إذا كان يمكن توجيه تهم جنائية إلى ترامب بسبب جهود التراجع عن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، قبل أحداث الشغب فى الكابيتول.

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