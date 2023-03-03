إعلان حالة التأهب الجوى فى جميع أنحاء أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن مساعدات جديدة لأوكرانيا، تصل قيمتها إلى نحو 400 مليون دولار، وتتألف بشكل أساسى من الذخيرة.

كما ستكون المساعدة المقدمة لأوكرانيا موضوعًا رئيسيًا خلال لقاء الرئيس الأمريكى جو بايدن، والمستشار الألمانى أولاف شولتس فى البيت الأبيض، اليوم الجمعة.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، فى وقت سابق، إن التقارير عن هجوم تخريبى شنته القوات الأوكرانية فى منطقة بريانسك الروسية "استفزاز متعمد"، وكتب ميخايلو بودولياك على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "القصة حول وجود مجموعة تخريب أوكرانية فى روسيا الاتحادية أسلوب معروف للاستفزاز المتعمد".

وتابع مستشار زيلينسكى: "روسيا تريد تخويف شعبها لتبرير الهجوم على دولة أخرى، وتزايد الفقر بعد عام من الحرب".