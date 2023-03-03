جدة - نرمين السيد - تجرى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الشهر الجارى مناورات مشتركة فى ظل تصاعد القلق بشأن الاستفزازات الكورية الشمالية والتى من بينها عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة، وذلك خلال الفترة من 13 من مارس الجارى وحتى 23 من الشهر نفسه.





وقال مسؤولان من الجيشين الأمريكى والكورى الجنوبى - فى مؤتمر صحفى مشترك اليوم الجمعة وفقا لما ذكره تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - إن مناورات "درع الحرية" ستبنى على سيناريو يعكس البرنامج النووى والصاروخى المتسارع لكوريا الشمالية والبيئة الأمنية المتغيرة. من جهته، لفت متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة للجيش الكورى الجنوبى إلى أن تكييف التدريبات مع المواقف المحلية سيعزز قدرة الجانبين على تنفيذ عمليات مشتركة. وأكد الجيشان الأمريكى والكورى الجنوبى أنهما مستعدان للاستجابة لأى تهديد محتمل من كوريا الشمالية، فيما تطالب بيونج يانج بوقف التدريبات المشتركة؛ قائلة إن الأعمال الاستفزازية المتواصلة من الممكن أن تعتبر بمثابة إعلانا للحرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات عسكرية مشتركة فى مارس الجارى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.