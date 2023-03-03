العالم اليوم - أميركي يعثر على بطلينوس ضخم.. كاد يطبخه قبل اكتشاف المفاجأة

انتم الان تتابعون خبر أميركي يعثر على بطلينوس ضخم.. كاد يطبخه قبل اكتشاف المفاجأة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 12:22 مساءً - عثر الأميركي بلين باركر وعائلته على بطلينوس ضخم في ولاية فلوريدا، وخططوا لطهيه كحساء قبل اكتشافهم أن عمره أكثر من 200 عام.

والبطلينوس حيوان لافقاري ينتمي إلى فصيلة الرخويات.

وقال باركر: "كنا سنأكلها، لكننا فكرنا في الأمر لفترة من الوقت واعتقدنا أنها ربما تكون مميزة جدا، لذلك لم نرغب في قتلها".

وبحسب موقع "إنسايدر"، قرر باركر أن يأخذ المحار إلى أحد المختبرات، حيث اكتشف أن وزن المحار يبلغ 2.6 رطلا (أي مايعادل الكيلو تقريبا)، ويقدر عمره بأكثر من 214 عاما، وأطلق عليه اسم" أبراهام لينكولن".

وقال مختبر "الخليج للتخصصات البحرية" هو مؤسسة بحثية وتعليمية بحرية غير هادفة للربح وحوض أسماك عام في باناسيا، فلوريدا في منشور على "فيسبوك": "يمكن حساب العمر بعدد الطبقات الموجودة على القشرة، حيث تمثل كل طبقة عاما؛ وبذلك أحصيت 214 طبقة مما يعني أن هذا المحار ولد عام 1809، وهو نفس العام الذي ولد فيه الرئيس الأميركي أبراهام لينكولن، ومن هنا جاء اسمه".

في عام 2006، عثر العلماء على حيوان بطلينوس يبلغ من العمر 507 عاما وأطلقوا عليه اسم "Ming" بعد أن قدروا أنه كان على قيد الحياة في عام 1499، خلال عهد أسرة مينغ في الصين.