العالم اليوم - أسعار الغذاء حول العالم تتراجع للشهر الحادي عشر في فبراير

انتم الان تتابعون خبر أسعار الغذاء حول العالم تتراجع للشهر الحادي عشر في فبراير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 12:22 مساءً - انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية الذي تصدره منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" للشهر الحادي عشر على التوالي في فبراير، ليبلغ انخفاضه 19 بالمئة من المستوى القياسي الذي سجله في شهر مارس 2022، في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت المنظمة، الجمعة، إن مؤشرها، الذي يرصد أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا على مستوى العالم، بلغ 129.8 نقطة في المتوسط الشهر الماضي انخفاضا بنسبة 0.6 بالمئة من مستوى 130.6 المسجل في شهر يناير.

وهذه هي أقل قراءة للمؤشر منذ سبتمبر 2021.

وبحسب تقرير المنظمة، فقد عكس التراجع الهامشي لمؤشر أسعار الأغذية في فبراير انخفاضاتٍ كبيرة في مؤشر أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان، إلى جانب تراجع طفيف في مؤشر أسعار الحبوب واللحوم، مما يقلل من أثر الزيادة الحادة في مؤشر أسعار السكر.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 147.3 نقاط في فبراير، أي بتراجع طفيف بنسبة 0.1 بالمئة عن مستواه المسجّل في يناير، وبنسبة 1.4 بالمئة عن المستوى الذي سجّله قبل عام.

وسجّلت الأسعار الدولية للقمح، بعد انخفاضها لثلاثة أشهر متتالية، زيادةً طفيفة بنسبة 0.3 بالمئة في فبراير.

كما أن هذه الوتيرة الأقوى بشكل طفيف، بحسب التقرير، عكست القلق القائم بشأن ظروف الجفاف في مناطق الإنتاج الرئيسية للقمح الشتوي الصلب الأحمر في الولايات المتحدة الأميركية، والطلب الكبير على الإمدادات من أستراليا، في حين ساعد احتدام المنافسة بين المصدّرين في وضع حدّ أقصى لارتفاع الأسعار.

وشهدت الأسعار العالمية للذرة تغييرًا بسيطًا، بارتفاع بلغ 0.1 بالمئة فقط من شهر إلى آخر.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 135.9 نقاط في فبراير، أي بانخفاض قدره 3.2 بالمئة عن مستوى يناير، مسجّلًا بذلك أدنى مستوى له منذ بداية عام 2021.

ويعزى استمرار ضعف المؤشر إلى انخفاض الأسعار العالمية لزيوت النخيل، والصويا، ودوّار الشمس.

وتراجعت أسعار زيت النخيل الدولية للشهر الثالث على التوالي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى استمرار ضعف الطلب العالمي على الواردات رغم انخفاض الإنتاج الموسمي في المناطق الزراعية الكبيرة في جنوب شرق آسيا.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 112 نقطة في فبراير، أي بتراجع طفيف بنسبة 0.1 بالمئة عن مستواه المسجّل في يناير.