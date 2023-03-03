العالم اليوم - روسيا: سنتخذ إجراءات لمنع حدوث اختراق آخر للحدود

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 12:22 مساءً - أعلن الكرملين، الجمعة، أنه سيتخذ إجراءات لمنع تكرار توغل من وصفهم بـ"القوميين المدعومين من أوكرانيا" عبر الحدود، الذي وقع الخميس.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن روسيا تعرضت لـ"هجوم إرهابي" في منطقة بريانسك الجنوبية المتاخمة لأوكرانيا. وتعهد بوتين ما وصفها بأنها جماعة تخريبية أوكرانية أطلقت النار على مدنيين. وتتهم أوكرانيا روسيا بتدبير "أعمال استفزازية وهمية"، لتبرير الهجوم العسكري المستمر منذ أكثر من عام.

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