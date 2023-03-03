العالم اليوم - وسط تزاحم التوترات.. تمرين عسكري روسي في بحر اليابان

انتم الان تتابعون خبر وسط تزاحم التوترات.. تمرين عسكري روسي في بحر اليابان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 12:22 مساءً - وزارة الدفاع الروسية، إن غواصة روسية في بحر اليابان ضربت هدفا بريّا على بعد أكثر من 1000 كيلومتر، بصاروخ "كاليبر كروز" خلال تدريب، وهو من النوع نفسه الذي تستخدمه موسكو في حرب أوكرانيا.

وبحسب "رويترز"، قالت روسيا، التي تخوض نزاعا إقليميّا منذ عقود مع طوكيو حول سلسلة من جزر المحيط الهادئ، إن عددا غير معلوم من سفن أسطول المحيط الهادئ وطائراتها بدون طيار شاركوا أيضا في التدريبات، مما أدى إلى تأمين المحيط.

واستخدمت موسكو صواريخ كاليبر لمهاجمة أهداف متعددة في أوكرانيا، بما في ذلك محطات الطاقة، من خلال إطلاقها من السفن والغواصات في البحر الأسود.

وخلال العام الماضي تأثرت العلاقة بين روسيا واليابان على عدة مراحل: