العالم اليوم - بالتفاصيل.. قصص "صادمة" لاعتداءات على روس في بريطانيا

انتم الان تتابعون خبر بالتفاصيل.. قصص "صادمة" لاعتداءات على روس في بريطانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 12:22 مساءً - كشف تحقيق أجرته شبكة سكاي نيوز إلى تفاصيل عشرات جرائم الكراهية العنصرية ضد الروس في بريطانيا، منذ انطلاق الحرب الروسية على أوكرانيا قبل عام.

وتعرض الروس في بريطانيا لاعتداءات عنيفة وتهديدات وأعمال تخريب في العام الماضي، حيث تشير أرقام جديدة إلى تصاعد جرائم الكراهية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وسجلت وحدات شرطة في إنجلترا زيادة في الجرائم ضد الروس بأكثر من الضعف في العام الماضي مقارنة بعام 2021، في حين كشفت مؤسسة خيرية أن أطفالا في سن المدرسة الابتدائية كانوا مستهدفين أيضا.

حذر أحد الخبراء من أن عدد الجرائم المسجلة من المرجح أن يكون "القشرة فقط" حيث لا يتم الإبلاغ عن العديد من الجرائم، ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع طوال مدة الحرب.

جانب من هذه الاعتداءات وفقا لسكاي نيوز:

تم الإبلاغ عن اعتداء في موقع بناء في ديربيشاير، حيث قال عامل للضحية: "أنا أكرهكم أيها الروس، أنتم تقتلون الناس" قبل بدء الاعتداء.

كشفت شرطة هيرتفوردشاير عن تفاصيل اعتداء عنصري حيث تم دفع امرأة إلى أرضية الشارع وقيل لها: "كل الروس قتلة".

تم إرسال مسحوق أبيض مشبوه إلى مكتب محاماة بلندن، مع رسالة تدين علاقاتها مع روسيا وتحتوي على "محتوى مؤيد لأوكرانيا".

قالت شرطة ديفون وكورنوال إن أحد الضحايا تبعه شخص مشبوه حول سوبر ماركت و"قام بتوجيه الشتائم وهدد بقتله لأنهم روسي".

امرأة روسية الأصل تعيش في شمال ويلز تعرضت للإيذاء من قبل جارها الذي قال: "لماذا ما زلت هنا؟ اخرجي من المنزل". وقالت الشرطة إنه تم أيضا ترك رسالة على صندوق البريد الخاص بها تخبرها بالعودة إلى المنزل ويعتقد أن الإساءة "مرتبطة بالهجوم الروسي في أوكرانيا".

في دورست، تم صب الطلاء على غطاء محرك السيارة طوال الليل، حيث اشتبهت الضحية في أن السبب هو جنسيتها الروسية.

في لانكشاير، اتصل أحد المشتبه بهم مرارا وتكرارا بضحية من رقم محجوب، وترك رسالة تقول: "هل أنت روسي؟ أيها الحثالة سآتي إلى متجرك اللعين قريبا".

كُتبت "كلمة بذيئة" على سيارة امرأة في شمال ويلز، اعتقدت الضحية أنها "بسبب الاعتقاد الخاطئ بأنها روسية".

استهداف تلاميذ المدارس الابتدائية

وقالت منظمة "دعم الضحايا" الخيرية إنها شهدت "موجة" من جرائم الكراهية ضد روسيا في الأسابيع الأولى من الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك حوادث "التنمر المرتبط بالكراهية" في المدارس.

وأضافت أن بعض الضحايا كانوا في سن المدرسة الابتدائية.

وقالت بيكا روزنتال، مديرة عمليات جرائم الكراهية في منظمة لدعم ضحايا التنمر، لشبكة سكاي نيوز: "في كثير من الأحيان مع الأطفال والبالغين، يتم يتم توجيه عبارة "عد إلى المنزل ".

وقالت إن منظمة دعم الضحايا شهدت أيضا استهداف ضحايا من دول أخرى لاعتقاد خاطئ بأنهم روس.