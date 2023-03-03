بكين: نعارض بشدة فرض واشنطن عقوبات جديدة على شركات صينية

جدة - نرمين السيد - واعتبرت ​وزارة الخارجية الصينية​ أنه يجب "على واشنطن تعزيز محادثات السلام والتهدئة فى ​أوكرانيا​، بدل توجيه أصابع الاتهام للدول الأخرى، مؤكدة: "لن نقبل أبدا بالإكراه والضغط الأمريكى واستمرار واشنطن فى تشويه صورتنا". وشددت خارجية الصين على رفضها ​العقوبات الأمريكية​ على شركات صينية، قائلة: "نحث واشنطن على التعامل بعدل وعدم تمييز". وأشارت إلى أن "العقوبات الأمريكية الجديدة، مثال آخر على اختلاق واشنطن الأعذار لقمع الشركات الصينية".

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