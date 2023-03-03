لافروف: ندافع عن مصالح الشعب الروسى فى دونباس.. وحذرنا الغرب من تدخلاته

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، خلال كلمة له فى حوار "رايسينا"، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الانتهاكات مستمرة من الجانب الأوكرانى للاتفاقيات، قائلاً: ندافع عن مصالح الشعب الروسى فى دونباس.

وأشار وزير الخارجية الروسى إلى أن الغرب يسعى لتحقيق سيادته العسكرية، ويعتبر إلحاق الهزيمة بروسيا مسألة وجودية، مشددًا على ضرورة توقف الغرب عن تسليح كييف، وأن أوكرانيا لن تنتصر فى الحرب قبل المفاوضات، وقال فى هذا الصدد: "روسيا طالما حذرت الغرب من تدخلاته السلبية".

وتابع: "الغرب عزز دعم أوكرانيا بالأسلحة حتى قبل عمليتنا العسكرية"، لافتًا إلى أن "تصريحات الغرب تؤكد عدم رغبتهم فى تنفيذ اتفاقية مينسك".

ونوه وزير الخارجية الروسى، بأن "الغرب يمارس ضغوطًا على الدول للمشاركة فى العقوبات على روسيا"، وأن "مجموعة العشرين لم تتفق على الحوار بشأن العملية العسكرية"، وأن الولايات المتحدة تعزز مصالحها القومية والوطنية".