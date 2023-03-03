أمريكا وتونس تجددان التزامهما المتبادل بمواصلة تعزيز المشاركة الدبلوماسية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض فى بيان عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الجمعة، خلال مكالمة هاتفية بين نائب مساعد الرئيس الأمريكى ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكجورك ورئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن.
وبحث الجانبان، بحسب البيان، العلاقة بين الولايات المتحدة وتونس والعلاقات التاريخية الطويلة والوثيقة بين الشعبين.
وتطرق المسؤولان إلى سبل مواصلة تعزيز المشاركة الدبلوماسية الثنائية، بما فى ذلك من خلال دعم عمل الدبلوماسيين فى سفارة الولايات المتحدة لدى تونس والسفارة التونسية لدى واشنطن.
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