لافروف: روسيا تؤيد انضمام الهند إلى منظمة شنغهاى للتعاون

جدة - نرمين السيد - وأشار لافروف، خلال حوار "رايسينا"، وهو لقاء ثلاثى مع وزيرى خارجية الصين و الهند لتعزيز العلاقات، : إلى ضرورة إيجاد الحلول وفتح الطريق للدبلوماسية، موضحا أن "الغرب يمارس ضغوطًا على الدول للمشاركة فى العقوبات على روسيا.
وأضاف وزير الخارجية الروسية، أن "مجموعة العشرين لم تتفق على الحوار بشأن العملية العسكرية".
وأشار وزير الخارجية الروسى إلى أن الغرب يسعى لتحقيق سيادته العسكرية، وأن الولايات المتحدة تعزز مصالحها القومية والوطنية، مشددًا على ضرورة توقف الغرب عن تسليح كييف.
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