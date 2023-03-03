العالم اليوم - على عمق خطير.. زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش التركية

انتم الان تتابعون خبر على عمق خطير.. زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش التركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 10:17 صباحاً - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، فجر الجمعة، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 05:53 بتوقيت غرينيتش. وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 6.95 كيلومترات تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء "أونيكي شباط". وفي 6 فبراير الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما. آثار الزلزال في تركيا أكثر من 160 ألف مبنى تركي بما يضم 520 ألف شقة انهارت أو تضررت بشدة في الكارثة، وهي الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث.

قالت الإدارة في بيان إن نحو مليونين فروا من المنطقة التي تعرضت لأكثر من 11 ألف هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول.

أقامت تركيا أكثر من 350 ألف خيمة، مع إنشاء مدن من الخيام في 332 مكانا في جميع أنحاء المنطقة، وتم إنشاء مساكن من الحاويات في 162 مكانا.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء، إن المنظمة ستدعم أنقرة في استجابتها للزلزال.

الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء، إن المنظمة ستدعم أنقرة في استجابتها للزلزال. أضاف تيدروس أن تركيا "تبذل قصارى جهدها"، لكنها لا تزال بحاجة إلى دعم دولي لمساعدة الضحايا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر على عمق خطير.. زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش التركية .. في رعاية الله وحفظة