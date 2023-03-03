كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تخططان لـ مناورة عسكرية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، من المحتمل أن ترد كوريا الشمالية على التدريبات القادمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتجارب صاروخية استفزازية وخطاب عدائى لأنها تعتبرها "بروفة غزو".

وفى مؤتمر صحفى مشترك، قال الجيشان الكورى الجنوبى والأمريكى إنهما سيجريان تمرين درع الحرية، وهو تدريب لمركز القيادة يحاكى الكمبيوتر، فى الفترة من 13 إلى 23 مارس لتعزيز قدراتهما الدفاعية سعيًا لردع التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية.

وقال الطرفان إن التدريب سيركز على العدوان الكورى الشمالى والدروس المستفادة من النزاعات الأخيرة والبيئة الأمنية المتغيرة.

قال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، الكولونيل لى سونج جون: "سيستعد التحالف الكورى الأمريكى لتدريب FS "درع الحرية" مع الحفاظ على استعداد قوى ضد الاستفزازات المحتملة من قبل الجيش الكورى الشمالى".

وقال لى إن الحلفاء سيردون على الاستفزازات الكورية الشمالية المحتملة "بقدرة هائلة".

قال المتحدث باسم الجيش الأمريكى، العقيد إسحاق إل تيلور، إنه خلال التدريبات، سيجرى الحلفاء أيضًا عددًا من التدريبات الميدانية المشتركة واسعة النطاق، تسمى "Warrior Shield FTX"، لتحسين قدرات تنفيذ العمليات، مشيرًا إلى أن التدريبات الميدانية ستشمل تمرينًا برمائيًا مشتركًا.

وتابع تيلور: "يرمز Warrior Shield FTX إلى قدرة التحالف بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة وقراره لضمان موقف دفاعى مشترك للدفاع عن جمهورية كوريا".

قامت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتوسيع تدريباتهما العسكرية فى مواجهة التهديدات النووية الكورية الشمالية المتطورة.

وبتشجيع من ترسانتها النووية المتطورة، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق أكثر من 70 صاروخًا العام الماضى، وهو أكبر عدد على الإطلاق منذ عام واحد، والعديد من الصواريخ الأخرى هذا العام.

العديد من الصواريخ التى تم اختبارها كانت أسلحة ذات قدرة نووية مصممة لضرب البر الرئيسى للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ومن جهتها، هددت كوريا الشمالية باستخدام أسلحتها النووية بشكل استباقى فى صراعات محتملة مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فيما حذر الجيش الأمريكى بيونج يانج من أن استخدام الأسلحة النووية.