كوريا الجنوبية تتعهد بمواصلة الحوار مع روسيا لأجل استقرار العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - وأضاف المصدر الدبلوماسى الكورى الجنوبى لوكالة أنباء تاس الروسية -عندما تم سؤاله عن تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، والتى أعربت خلالها عن خيبة أملها من قرار سول بتوسيع العقوبات التجارية ضد روسيا:"بصفتها عضوا مسؤولا فى المجتمع الدولى، تدعم حكومة جمهورية كوريا الجهود المختلفة من جانب المجتمع الدولى، لإنهاء النزاع فى أوكرانيا واستعادة السلام وسنواصل هذه الجهود".

وأضاف المصدر "علاوة على ذلك، ستواصل حكومة جمهورية كوريا التواصل مع روسيا من أجل الحفاظ على الاستقرار فى العلاقات الثنائية على أساس الأعراف الدولية".

وفى وقت سابق، أعربت زاخاروفا عن "خيبة أملها العميقة" من قرار سول توسيع العقوبات التجارية المناهضة لروسيا، والتى قالت إنها "صدرت بأوامر من حليف بارز"، وحذرت من أن التصرفات غير الودية من قبل جمهورية كوريا لن تؤثر فقط على العلاقات الثنائية المعقدة بأكملها، ولكن أيضا على نوعية التعاون بين البلدين بشأن التسوية الكورية.

وقامت وزارة التجارة والصناعة والطاقة فى كوريا الجنوبية، فى 24 فبراير، بتوسيع قائمة العناصر الخاضعة لضوابط التصدير بإضافة 741 سلعة، بما فى ذلك المواد الكيميائية ومنتجات الصلب وعناصر بناء الآلات والمواد المتعلقة بأجهزة الكمبيوتر، وفى السابق، تم إدراج 57 سلعة فقط.