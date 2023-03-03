الهند: نعارض أى إجراءات أحادية تسهم فى زيادة التوترات ببحر الصين

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت، أمس الخميس، إجراء عمليات هجومية مشتركة فى بحر الصين الجنوبى بمشاركة سفن وطائرات تابعة لمجموعة "نيميتز كاريير سترايك" ومجموعة "ماكين آيلاند" البرمائية الجاهزة مع وحدة المشاة البحرية الثالثة عشر.

وفى بيان عبر موقعه الإلكترونى، قال "البنتاجون" إن المجموعات المشاركة تدربت معًا لتعزيز قابلية التشغيل البينى مع إظهار التزام الولايات المتحدة بالحلفاء والشركاء فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ فى نفس الوقت.

وبحسب البيان الأمريكى، أظهرت العمليات قدرة قتالية حربية فريدة من نوعها، وتفوقًا بحريًا، وإبرازًا للقوة، وجاهزية.