العالم اليوم - الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف يناير

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 09:22 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، متجهة فيما يبدو لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف يناير مع تراجع الدولار بينما يقيّم المتعاملون احتمالات أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0550 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1839.39 دولار للأونصة مرتفعا نحو 1.6 بالمئة خلال الأسبوع حتى الآن. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1844.80 دولار.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم إلى عزوف المستثمرين عن ضخ أموال في الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب. ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة متجها لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ يناير، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 21 دولارا للأوقية وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 963.90 دولار وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة مسجلا 1454.99 دولار.

ومن المنتظر أن تسجل المعادن الثلاثة مكاسب أسبوعية، لا سيما البلاتين الذي يتجه لتسجيل أفضل أسبوعي منذ نوفمبر.