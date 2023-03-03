العالم اليوم - المغرب.. 500 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد

انتم الان تتابعون خبر المغرب.. 500 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 09:22 صباحاً - وقع المغرب والاتحاد الأوروبي على اتفاقية تتعلق بخمسة مشاريع تقوم بها المملكة في مجالات اجتماعية واقتصادية وزراعية وفي مجال الطاقة بقيمة إجمالية 5.5 مليار درهم (حوالي 500 مليون يورو).

تم توقيع الاتفاقية أمس الخميس خلال زيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي إلى المغرب.

ووقع المفوض الأوروبي على خمسة برامج للتعاون بقيمة نحو 500 مليون يورو تتعلق بإصلاحات في مجالات من بينها الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، والزراعة والغابات والإصلاح المالي والإداري والهجرة.

وأكد فاريلي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على "الأهمية القصوى لشراكة الاتحاد الأوروبي مع المغرب".

وقال"إن المغرب شريك استراتيجي وقوي للاتحاد الأوروبي".

كما أشاد بالإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجالات اجتماعية واقتصادية واصفا إياها بأنها "طموحة تقترب من المعايير الأوروبية".

وأضاف "نؤيد سياسة الحكومة المتمثلة بتقديم الوظائف والفرص الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ندعم صندوق محمد السادس للاستثمار"، وهو صندوق لتمويل الاستثمارات والمشاريع الكبرى.

وفي ميدان الطاقة قال إن "سوق الطاقة في المغرب جاهز كي ينتج مزيدا من الطاقة الخضراء مثل الكهرباء".

وكشف أن المغرب سيحصل على أكثر من ملياري يورو على هيئة منح إلى عام 2027.

ومن جهته قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إن هناك حوارا "متعدد الأطراف سيكون بين المغرب والمفوضية حول القضايا المشتركة".

كما تحدث عن "التعاون الثلاثي بين المغرب والمفوضية وإسرائيل".

وأضاف "كدول جنوب البحر المتوسط، سيتم تحقيق هذا التعاون الإقليمي ذي البعد المشترك، وسيتم التوقيع على وثيقة قبل نهاية هذا الشهر لتأكيد هذا البعد الإقليمي".