العالم اليوم - معارضة تركيا تحدد موعد إعلان متحدي أردوغان في الانتخابات

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 09:22 صباحاً - قال تحالف المعارضة التركي المؤلف من 6 أحزاب إنه سيعلن، الإثنين، عن مرشحه المشترك لتحدي الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية، وذلك قبل ما يزيد قليلا عن شهرين من الموعد المقرر لإجراء التصويت.

وأشار أردوغان، الأربعاء، إلى أن الانتخابات ستجرى في 14 مايو، متمسكا بخطته السابقة لتنظيم الاقتراع في موعد سيأتي بعد ما يزيد قليلا عن 3 أشهر من الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص في تركيا.

واجتمع قادة أحزاب المعارضة الستة الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع اتفاقهم على مرشح مشترك هو كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.

وقالوا في بيان: "توصلنا إلى تفاهم مشترك حول مرشحنا الرئاسي المشترك للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة وخريطة الطريق لعملية الانتقال".

وأضاف البيان أن الزعماء سيطلعون المجالس التنفيذية لأحزابهم قبل الاجتماع مرة أخرى الإثنين: "لمشاركة البيان النهائي مع الجمهور".

وذكرت تقارير إعلامية أن قادة الأحزاب عبروا بشكل كبير عن دعمهم لترشيح قليجدار أوغلو، لكن لا تزال هناك معارضة لترشيحه داخل حزب (الجيد) القومي بزعامة ميرال أكشينار، وهو ثاني أكبر حزب في التحالف.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن تحالف المعارضة في وضع جيد يؤهله لتحدي أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية في الانتخابات.