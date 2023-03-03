العالم اليوم - صندوق الاستثمارات السعودي يرفع حصته في "توي" اليابانية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 09:22 صباحاً - رفع صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصته في شركة "توي" اليابانية للأفلام والرسوم المتحركة إلى 6.03 بالمئة، بحسب ما أظهره تقرير الجمعة.

وأوضح تقرير الملكية المقدم إلى الجهات التنظيمية اليابانية أن حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة توي، التي تتخذ من طوكيو مقرا، ارتفعت من 5.00 بالمئة إلى 6.03 بالمئة.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة الشهر الماضي عن زيادة حصته في عملاق ألعاب الرياضات الإلكترونية، نينتندو، إلى 8.26 بالمئة. كما استثمر الصندوق السيادي الرائد في شركات الألعاب اليابانية نيكسون وكابكوم وكوي تيكمو.

وكشف الصندوق السيادي في فبراير الماضي عن استثمار حوالي 265 مليون دولار في شركة "في إس بي أو" الصينية المتخصصة في مجال الرياضات الإلكترونية، في أكبر استثمار مباشر بقطاع الألعاب الإلكترونية، وفق تقدير الشركة الصينية، وذلك عن طريق مجموعة "سافي"، التي تأسست في بداية العام الماضي 2022.

وتوسع السعودية من استثماراتها في قطاع الألعاب بالاستحواذ على حصص في شركة نينتندو اليابانية ومجموعة إمبريسر للألعاب السويدية العام الماضي.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد كشف عن استثمارات جديدة في شركات الألعاب الإلكترونية ضمن استراتيجيته التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في سبتمبر الماضي بقيمة 38 مليار دولار للتوسع في هذا القطاع.

وتهدف الاستراتيجية التي يجري تنفيذها عبر "مجموعة سافي للألعاب" التابعة للصندوق السيادي السعودي إلى جعل السعودية "المركز العالمي المقصود من أجل قطاع الألعاب والألعاب الإلكترونية بحلول 2030".

الجدير بالذكر أن قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تتجاوز 607 مليارات دولار ويحتل المرتبة السادسة كأكبر الصناديق السيادية عالميا.