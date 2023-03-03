استشهاد شاب فلسطينى وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى محمد نضال سليم "15 سنة" برصاص الاحتلال فى الظهر، وإصابة فتى آخر بجروح حرجة فى الصدر.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى أطلقت الرصاص الحى صوب ثلاثة فتية عند مدخل بلدة عزون، ما أدى إلى استشهاد الفتى سليم متأثرا بإصابته الحرجة، وإصابة الآخرين، أحدهما بجروح حرجة والآخر بصورة طفيفة.

وباستشهاد الفتى سليم، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا منذ بداية العام الجارى برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 68 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و14 طفلا، وأربعة مسنين، وأسير فى معتقلات الاحتلال.