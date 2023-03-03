رئيسة المفوضية الأوروبية تزور كندا.. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وأصدر مكتب رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، بيانًا قال فيه إن الزيارة تهدف إلى البناء على العلاقات الوثيقة عبر الأطلسى بين كندا والاتحاد الأوروبى ودفع التقدم نحو الأولويات المشتركة، بما فى ذلك مواصلة العمل معًا من أجل النهوض بالطاقة النظيفة والتقنيات النظيفة، وخلق وظائف جيدة للطبقة المتوسطة، ودفع النمو الاقتصادى الذى يعود بالفائدة على الجميع، وعلى الأخص من خلال اتفاقيات التجارة الشاملة والشراكة الاستراتيجية بين كندا والاتحاد الأوروبى.

وأوضح البيان أن المحادثات تشمل أيضا التعاون لتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، مشيرا إلى أن ترودو وأورسولا فون دير لاين سيتوجهان يوم الثلاثاء المُقبل إلى كينجستون، لعقد اجتماع ثنائى لزيادة دفع التجارة والاستثمار، والتعاون فى ظل اتفاقية التجارة الشاملة بين كندا والاتحاد الأوروبى.

وتزور المسؤولة الأوروبية وترودو أثناء وجودهما فى كينجستون، قادة قاعدة القوات الكندية للقاء أفراد القوات المسلحة الكندية الذين تم نشرهم فى وسط وشرق أوروبا كجزء من عملية إعادة التأمين لدعم الجهود الإنسانية للاجئين الأوكرانيين من خلال فرقة العمل البولندية. وبعد زيارتهما إلى كينجستون، يعود المسؤلان إلى أوتاوا، حيث تلقى فون دير لاين، بصفتها أول امرأة ترأس مفوضية الاتحاد الأوروبى، كلمة فى مجلس العموم لتسليط الضوء على العلاقات بين كندا والاتحاد الأوروبى.