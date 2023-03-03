العالم اليوم - بسبب نبات "المورينغا".. تكريم رئاسي لفتاة من صعيد مصر

انتم الان تتابعون خبر بسبب نبات "المورينغا".. تكريم رئاسي لفتاة من صعيد مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 08:24 صباحاً - لحظات مثالية عاشتها الفتاة الصعيدية أماني الفولي خلال تكريمها من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة المنيا، باعتبارها رائدة أعمال متميزة في قطاع الأعمال الزراعية وتقديمها منتجات غذائية من نبات "المورينغا".

وتقول الفولي لموقع "دوت الخليج": "لم أصدق عندما علمت بخبر تكريمي من الرئيس، شعرت بالفخر ‏أثناء الوقوف أمامه على المسرح، هذا الدعم والتشجيع يمنحني الكثير من المسؤولية لتحقيق مزيد من ‏الخطوات في رحلتي مع النباتات الطبية والعطرية".‏

وتهوى الشابة العشرينية التعامل مع النباتات منذ نعومة أظافرها، بحكم نشأتها في قرية السرو‏ بمركز ‏أبو قرقاص، وفقا لحديثها لموقع "دوت الخليج" لذلك التحقت بكلية الزراعة بجامعة المنيا لتحصل ‏على بكالوريوس في العلوم الزراعية عام 2018 ثم درجة الماجستير في النباتات الطبية والعطرية.‏

وتضيف الفولي لموقع "دوت الخليج": "مع ظهور فيروس كورونا ودخول العالم في عزلة، انغمست في ‏التعرف أكثر على نبات (المورينغا) لاحتوائه على قيمة غذائية عالية وفيتامينات، حينذاك اختمرت فكرة ‏مشروعي عن كيفية استخدامه في منتجات غذائية".‏

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، هناك 13 نوعا من نبات "المورينغا" ويُستخدم في أغراض ‏متعددة منها الغذاء ويتسم زيت بذوره بمذاق حلو كما أن أوراقه غنية بالبروتين والمعادن والفيتامينات، ‏وهو سريع النمو ويتحمل الجفاف، ويزرع في أنحاء إفريقيا والهند والفلبين وعدد كبير من الدول.‏

وتسترسل الفولي لموقع "دوت الخليج": "تقدمت بمشروعي العام الفائت في منحة مقدمة من الوكالة ‏الألمانية للتعاون الدولي تحت اسم (سحر الطبيعة) وفزت بجائزة أفضل منتج غذائي مبتكر ضمن عدد ‏محدود من المشروعات الفائزة حيث عملت على استخدام (المورينغا) في صناعة الشاي".‏

وتردف الفولي التي تعمل في مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري: "النجاحات التي جرت على ‏أرض الواقع لتجربة إنتاج الشاي من نبات (المورينغا) دفعني لتجربة جديدة تحت إشراف عدد من ‏أساتذتي في كلية الزراعة ونجحت في نهاية المطاف من تنفيذ منتج ثاني عبارة عن (بسكويت)".‏

وتُشير الفتاة المكرمة من الرئيس المصري إلى مشاركتها في العديد من الفعاليات الكبرى بمنتجاتها من بينها ‏المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" في دورته السابعة الذي أقيم منذ أشهر قليلة ‏برعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية بمشاركة 32 دولة حيث حصلت على إشادة واسعة.‏

وتذكر الفولي لموقع "دوت الخليج": "تقدم أيضًا لمسابقة عن أفضل المشروعات في محافظة الفيوم، ‏وحصدت جائزة أفضل مشروع غذائي وسعدت بتسلمها من المحافظ، وفي الوقت نفسه لم أنشغل عن ‏تنفيذ رسالة الدكتوراة داخل الجامعة والتي ستظهر للنور قريبا".‏

وتؤكد الفولي لموقع "دوت الخليج" أن جهدها في الفترة الأخيرة وجد صدى لدى المسؤولين ودليل على ‏ذلك ترشيحها للتكريم من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والحصول على شهادة خاصة منه أمام ‏عدد كبير من أبناء محافظة المنيا وهو ما يمنحها الحماس لاستكمال مشوارها مع النباتات الطبية ‏والعطرية".‏

وتختتم الفولي حديثها لموقع "دوت الخليج" قائلة:"كافة المنتجات التي أعمل على تنفيذها تمت بدقة ‏شديدة ونسب من (المورينغا) ملاءمة للصحة وسأتقدم بطلب لمراجعتها من وزارة الصحة للحصول على ‏تصريح بتداولها وأتمنى التعاون مع الجهات المسؤولين في الزراعة من أجل نشرها على أوسع نطاق في مصر ‏ثم تصديرها إلى الخارج".‏