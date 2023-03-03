العالم اليوم - فيديو يظهر "معجزة" متزلج بعد انهيار جليدي مرعب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 08:24 صباحاً - أظهرت لقطات فيديو "هروبا كبيرا" من متزلج على الثلوج، نجا من انهيار جليدي مخيف في الولايات المتحدة، فيما وصف بالـ"معجزة".

وأظهرت لقطات فيديو، انهيار جبل واشنطن الجليدي، في ولاية نيو هامشر الأميركية، حيث انهمرت كتل الثلوج متسارعة على منحدر الجبل، وغطت كل شيء عليه.

وخلال الفيديو، يظهر متزلجان على الجليد، كانا يمارسان هوايتهما، عندما انهارت الثلوج عليهما.

لكن الأول استطاع النزوح إلى جانب الجيل ليتفادى الانهيار، أما الثاني، فاستخدم طريقة ركوب الثلوج المندفقة، ونزل بسرعة مع الانهيار دون إصابات، في واقعة وصفت بالمعجزة الحقيقية.

وقال آر جي فيب، الرجل الذي صور المقطع الذي انتشر على مواقع الإنترنت: "بدا الأمر كما لو كان ينزلق إلى أسفل الجبل"، مضيفا أنه فوجئ برؤية الرجال هناك وكان "قلقا للغاية لأن هناك الكثير من الوفيات التي تأتي مع الانهيارات الثلجية".