الهلال الأحمر الفلسطينى: طواقمنا تعرضت لانتهاكات إسرائيلية فى هذه المنطقة

جدة - نرمين السيد - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، أمس الخميس، إنها تنظر ببالغ الخطورة إزاء إعاقة قوات الاحتلال الإسرائيلى للطواقم الطبية أثناء تأدية واجبها الإنسانى، الأمر الذى يعرض سلامة المدنيين للخطر، إضافة إلى استخدام مركبات الإسعاف التابعة للجمعية، والمخصصة للأغراض الإنسانية حصرا، كدرع لها.





ولفتت الجمعية، فى تقرير لها، إلى إعاقة قوات الاحتلال الإسرائيلى، وصول طواقم الإسعاف التابعة للجمعية إلى مصاب بالرصاص الحى حالته خطيرة، أثناء اقتحامها مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، أمس الأربعاء، من خلال توجيه الأسلحة نحو الطواقم وتهديدهم. وأكدت الجمعية أن "هذه الأفعال تشكّل خرقا للقانون الدولى الإنسانى، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة لعام 1949، والمنطبقة قانونا على الأرض الفلسطينية المحتلة"، مشيرةً إلى أن القانون الإنسانى الدولى يوجب ضمان حماية المستفيدين من الخدمات الطبية، ومعاملتهم فى جميع الأحوال معاملة إنسانية لائقة، وتوفير الرعاية والعناية الطبية التى تقتضيها حالتهم، كما يحظر استعمال وسائل النقل الطبية فى الأغراض العسكرية تحت أى ظرف كان.

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