بايدن يستضيف المستشار الألمانى فى واشنطن

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، يستضيف جو بايدن أولاف شولتس فى واشنطن الجمعة لإجراء محادثات حول رسم الطريق إلى الأمام فى دعمهم لأوكرانيا، بعد خلاف بشأن شحنات الدبابات إلى كييف.
وتوفر رحلة شولتس الأولى إلى واشنطن منذ فبراير 2022 الفرصة للقادة لإظهار عزمهم على دعم أوكرانيا فى مواجهة العملية العسكرية لـ روسيا.
لكن من المرجح أن تتعمق المحادثات فى القضايا الشائكة التى تمثل نقطة خلاف بين الطرفين، بما فى ذلك مخاوف ألمانيا بشأن الدعم الأخضر لواشنطن بموجب قانون خفض التضخم، وحذر الولايات المتحدة من استمرار العلاقات الاقتصادية القوية بين برلين وبكين.
وقال ستيفن هيبسترايت، المتحدث باسم شولتس: "أعتقد أن الاثنين أكثر قلقًا الآن بشأن الطريق إلى الأمام - كيف ستبدو الأشهر المقبلة فى أوكرانيا؟ ماذا يعنى ذلك بالنسبة للدعم الذى يمكن أن ينظمه الحلفاء لأوكرانيا؟".
وأضاف أن بايدن وشولتس سيناقشان بالتأكيد موضوعًا أو موضوعين آخرين، مضيفًا أنه لا يرغب فى ذكرهما.
وفى خطاب أمام البرلمان عشية الاجتماع، قال شولتس إن الشراكة بين البلدين أصبحت "أقرب وأكثر ثقة من أى وقت مضى.
وتأتى زيارة مستشار ألمانيا بعد فترة من التوترات، خاصة بشأن تسليم دبابات قتال حديثة يبحث عنها المسؤولون فى كييف، والتى تم الاتفاق عليها أخيرًا فى نهاية يناير.
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