سوناك يحصد 4 نقاط من حزب العمال بعد نجاحه فى صفقة «البريكست»

ووفقًا لاستطلاع الرأى الذى أجرته مؤسسة "تيكنى يوكيه" لصالح صحيفة "دايلى إكسبريس"، فقد انخفض الفارق بين حزب المحافظين بأربع نقاط على حساب زعيم حزب العمال كير ستارمر فى أسبوع ليحصل على فارق بينهما يصل إلى 18 نقطة بدلاً من 22.
وكشفت النتائج أن حزب العمال حصل على 47% "بانخفاض نقطتين" بينما حصل المحافظون على 29 فى المائة "بزيادة نقطتين" بمجموع 4 نقاط.
وحافظ الديمقراطيون الليبراليون على ثمانية فى المائة، والإصلاح فى المملكة المتحدة على ستة فى المائة، والخضر على 5%.
وقالت ميشيلا موريزو، الرئيسة التنفيذية ل"تيكنى يوكيه": "لقد كان هذا الأسبوع مهمًا للغاية بالنسبة لريشى سوناك وحزب المحافظين".
واضافت: "صفقة إطار عمل وندسور التى جرى الترويج لها كثيرًا منذ يوم الإثنين مع الاتحاد الأوروبى، والتى من المأمول أن تفرز مرة واحدة وإلى الأبد العديد من المشاكل الناشئة عن بروتوكول أيرلندا الشمالية الحالى، يمكن أن تعكس حقًا نقطة تحول مهمة لرئيس الوزراء سوناك."
وبينما يمثل الاستطلاع تحسناً كبيراً فى موقف المحافظين، إلا أنه لا يزال بالإمكان الوصول إلى هزيمة انتخابية، بحسب الصحيفة.
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