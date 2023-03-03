البنتاجون: أمريكا لم تساعد أوكرانيا استخباراتيا لشن هجمات على روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، أكد المتحدث باسم "البنتاجون"، بات رايدر، مساء أمس الخميس، أن الاتهامات الروسية حول هذا الشأن لا أساس لها من الصحة.
وأضاف أن البنتاجون ينسق بشكل وثيق ومستمر مع القوات الأوكرانية ويتابع عملية استخدام الأسلحة الأمركية التى تحصل عليها أوكرانيا ويتأكد من أنها تستخدم بالشكل المناسب.
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