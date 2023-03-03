العالم اليوم - قصة سرداب هرم خوفو.. "لغز كبير" يكمن في داخله

انتم الان تتابعون خبر قصة سرداب هرم خوفو.. "لغز كبير" يكمن في داخله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 07:19 صباحاً - بعد كشف سلطات الآثار المصرية، الخميس، النقاب عن ممر أو سرداب اكتشف حديثا داخل أحد الأهرامات الكبرى في الجيزة يعود تاريخه إلى حوالي 4500 عام، بات التساؤلات تثار بشأن ما يوجد في نهايته.

وقال وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى: "تم الكشف عن ممر جملوني (تصميم هندسي مضلّع أشبه بالجزء الأعلى من المثلث) بالوجه الشمالي لهرم الملك خوفو الأكبر".

وجرى التوصل لهذا الاكتشاف في إطار مشروع "سكان بيراميدز"، الذي انطلق في 2015 بالتعاون بين جامعات دولية كبرى من فرنسا وألمانيا وكندا واليابان، ومجموعة خبراء مصريين، تحت إشراف لجنة علمية وأثرية دولية برئاسة خبير الآثار زاهي حواس.

ويعتمد المشروع على إجراء مسح لداخل الهرم باستخدام تكنولوجيا متطورة لا تحتاج إلى الحفر، لاكتشاف فراغات أو بنى داخلية محتملة غير معروفة ومحاولة التوصل إلى طرق البناء التي لا تزال غامضة.

اكتشف الممر على الجانب الشمالي من هرم خوفو ويبلغ طوله 9 أمتار وعرضه متران، ويقع فوق المدخل الرئيسي للهرم.

لا يعلم علماء الآثار طبيعة وظيفة الممر، والذي لا يمكن الوصول إليه من الخارج.

أعلن العلماء في عام 2017 اكتشاف ممر مغلق آخر بطول 30 مترا داخل هرم خوفو أيضا.

كيف اكتشف ممر هرم خوفو؟

أعلن كريستيان غروس، أستاذ الاختبارات غير المدمرة في جامعة ميونيخ التقنية والعضو البارز في المشروع، استخدام تقنيات مسح مختلفة لتحديد موقع الممر، بينها قياسات الموجات فوق الصوتية ورادارات اختراق الأرض. ويأمل أن تؤدي هذه التقنيات إلى مزيد من النتائج داخل الهرم.

قال غروس: "هناك نوعان من الحجر الجيري الكبير في نهاية الممر، والسؤال الآن هو: ماذا يوجد خلف هذه الأحجار وأسفل الغرفة؟"

قال خبير الآثار زاهي حواس في حديثه لموقع "دوت الخليج":

هذا السرداب من الممكن أن يكون قد أنشئ لتخفيف الضغط على حجرة معينة، من الممكن أن تكون حجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو.

البحث سيستمر خلال الأيام المقبلة لكشف ما هو موجود أسفل هذا الممر (السرداب) المكتشف.

الاكتشاف سيكون البداية نحو معرفة الأسرار داخل هرم الملك خوفو، وبالتأكيد هناك الكثير منها لم نعرفها بعد.

هذا الاكتشاف ليست له أي صلة بفتحات التهوية على الإطلاق، فهذه الفتحات ليست كما يظنها البعض للتهوية لكنها تخفي شيئا آخر خلفها، ومن المهم أن نعلم ما هو.

عندنا أدخلنا الروبوت إلى داخل الهرم اكتشفنا أن الحجارة مغلقة بإحكام، فهذه الفتحات لم تكن معروفة على الإطلاق.

هرم خوفو