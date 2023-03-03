البيت الأبيض: بايدن يعتزم لقاء رئيسة المفوضية الأوروبية.. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - ونشر البيت الأبيض، بيانًا على موقعه الرسمى أمس الخميس، أفاد فيه بأن بايدن وأورسولا سوف يبحثان عدة ملفات ذات اهتمام مشترك، أهمها التعاون القوى بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لدعم أوكرانيا فى ظل أزمتها مع روسيا، موضحًا أنهما سينظران أيضًا فى "تحميل روسيا ثمن عمليتها العسكرية".
كما سيناقش الزعمان التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لمكافحة أزمة المناخ من خلال الاستثمار فى التكنولوجيا النظيفة القائمة على سلاسل التوريد الآمنة، وسيقومان بتقييم فريق العمل المشترك المعنى بأمن الطاقة فى أوروبا الذى أُنشئ قبل عام من الآن والذى ساعد الاتحاد الأوروبى على تقليل اعتماده على الوقود الأحفورى الروسى وتسريع تحوله الأخضر.
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