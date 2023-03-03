العالم اليوم - الأميبا الآكلة للدماغ تضرب مجددا في الولايات المتحدة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 06:22 صباحاً - أعلنت السلطات الصحية الأميركية، اليوم الجمعة، وفاة رجل متأثرا بإصابته بأميبا آكلة الدماغ، بعدما غسل أنفه بماء الصنبور.

وأكدت هيئة الصحة في فلوريدا بمقاطعة شارلوت، الوفاة في بيان صحفي، لكنها لم تذكر تفاصيل عن الضحية.

ولا تزال الهيئة تحقق في الوفاة التي حدثت يوم 23 فبراير الماضي، دون تقديم أي تفاصيل إضافية، وفقما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأشارت نشرة صحية صادرة عن الهيئة إلى أن الإصابة بهذه الأميبا لا تحدث عن شرب ماء الصنبور، ولكنها نصحت بغلي الماء لدقيقة واحدة على الأقل قبل تنظيف الأنف، أو استخدام الماء المقطر لذلك الغرض.

وسجلت الولايات المتحدة العام الماضي ثلاث حالات مؤكدة بأميبا آكلة الدماغ، وفقا للأرقام الرسمية.

وتشير السجلات إلى أن تلك الإصابات حدثت بعد التعرض للمياه العذبة في ولايات أيوا وأريزونا ونبراسكا.

كذلك كانت هناك ثلاث حالات إصابة في الولايات المتحدة في كل من 2019 و2020 و2021.

الأميبا الآكلة للدماغ