الإمارات تسير 134 طائرة مساعدات إلى سوريا منذ الزلزال

جدة - نرمين السيد - يُشار إلى أن زلزالاً بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبى تركيا وشمالى سوريا، وأتبعه عدة هزات ارتدادية ما تسبب فى وقوع أضرار واسعة النطاق فى الدولتين فى يوم 6 فبراير الماضى.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، أن قيادة العمليات المشتركة أهدت دمشق، ضمن عملية "الفارس الشهم 2" وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهلال الأحمر الإماراتى، 10 سيارات إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية الحديثة، استمرارا لجهود دولة الإمارات فى إغاثة الأشقاء فى سوريا عقب الزلزال الذى تأثرت به.

وقال الدكتور سالم الفلاسى المكلف بمتابعة الاحتياجات الخاصة بالقطاعات الطبية والصحية فى سوريا - فى تصريح صحفى أوردته "وام" -: "نتابع منذ تواجدنا بعد وقوع الزلزال فى سوريا وحتى الآن، الوضع الصحى عن قرب، من خلال زيارة عدد من المستشفيات والاطلاع على أوضاعها ورصد احتياجاتها من مستلزمات طبية وأدوية ضمن مرحلة التعافى وإعادة التأهيل".

وأكد الفلاسى، أنه تم توفير الاحتياجات الأساسية للقطاع الصحى فى اللاذقية بدعم من القيادة الإماراتية التى وجهت بتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمستشفيات من أجل تعزيز الخدمات الصحية وتقديم أفضل عناية للمرضى.

من جانبه، أكد محمد خميس الكعبى رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتى فى سوريا مواصلة تقديم كامل الدعم للمتضررين من الزلزال حيث تم توزيع طرود غذائية على المتضررين وزيارة المرضى فى المستشفيات إلى جانب تقديم الدعم المعنوى لهم إضافة إلى الوقوف على احتياجات القطاع الصحى من مستلزمات صحية وطبية وأدوية أساسية ومواد غذائية.

وكشف الكعبى عن أن العمل جار حاليا لتجهيز مخيم إيواء متكامل لمن تضررت منازلهم جراء الزلزال وستتم متابعة أوضاعهم عن قرب وتوفير احتياجاتهم الأساسية.