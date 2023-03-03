العالم اليوم - بالفيديو.. حريق كبير في ناطحة سحاب بهونغ كونغ

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 05:16 صباحاً - اندلعت نيران في موقع بناء ناطحة سحاب في هونغ كونغ الخميس ما استدعى تعبئة مجموعة كبيرة من رجال الإطفاء وفقا لسلطات المدينة.

واندلع الحريق في منطقة تسيم شا تسوي التجارية والسياحية المزدحمة على الواجهة البحرية ولم ترد الجمعة أنباء عن وقوع ضحايا وفق ما ذكرت الحكومة. وشوهدت ألسنة اللهب في بادئ الأمر قرب رافعة في أعلى المبنى. وكان ممكنا رؤية الحريق من المرفأ وأدى إلى سقوط رماد في الشوارع المجاورة. وبعد ساعة امتد الحريق إلى كامل المبنى قيد الإنشاء وانتشر باتجاه الشارع حيث كان مئات المتفرجين محتشدين. جدير بالذكر أن المبنى قيد الإنشاء مؤلف من 42 طبقة وكان سيضم فندقا.

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