قرار من المجر بشأن التصويت على انضمام السويد وفنلندا لـ الناتو

جدة - نرمين السيد - وقالت فضائية "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية، أمس الخميس، إن هذا التأجيل سيؤدى إلى دفع تأخير التصويت لمدة أسبوعين آخرين حتى موعد الجلسة البرلمانية التى تبدأ فى 20 مارس الجارى.
يذكر أن البرلمان الفنلندى، وافق بشكل مسبق على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، قبل مصادقة كافة برلمانات الحلف على الانضمام.
وكان قد حذر رئيس الوزراء السويدى أولف كريسترسون من السماح لفنلندا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو" قبل السويد، وذلك فى مقابلة نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية على موقعها الإلكترونى قبل عدة أيام.
وقال كريسترسون "التعاون العسكرى الوثيق للغاية بين السويد وفنلندا قبل الحصول على عضوية حلف الناتو سيكون معقدا للغاية إذا تم التفريق بيننا كأعضاء".
وأضاف "فنلندا والسويد تقدمان الأمن.. لدينا قدرات فى الجزء الذى نعيش فيه من العالم وستستفيد منها كل دول الناتو".
وأعربت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين عن مشاعر مماثلة فى مؤتمر ميونخ للأمن، موضحة "لقد أرسلنا رسالة واضحة أننا نريد الانضمام للناتو فى نفس الوقت.. من مصلحة الناتو أن تنضم السويد وفنلندا فى نفس الوقت".
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