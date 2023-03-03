مقتل 3 سوريين فى ريف حماة الشرقى (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قال مصدر فى قيادة شرطة حماة - إن ثلاثة جثامين وصلت إلى مستشفى سلمية الوطنى لسوريين قضوا بنيران إرهابيى تنظيم "داعش"، أثناء بحثهم عن فطر الكمأة فى منطقة دويزين قرب تل سلمة جنوب شرق سلمية. وكان قد قتل فى وقت سابق اليوم خمسة سوريين، وأصيب أكثر من أربعين آخرين بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى خلال ذهابهم للبحث عن فطر الكمأة فى منطقة كباجب بريف دير الزور الجنوبى الغربى.

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