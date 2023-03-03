العالم اليوم - أنشيلوتي: برشلونة لا يستحق الفوز وقدمنا عرضا جيدا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 04:19 صباحاً - علّق مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، على أداء فريقه في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الملك، والتي انتهت بفوز برشلونة بهدف دون مقابل.

وقال أنشيلوتي للصحفيين بعد المباراة: "استحوذنا على الكرة بنسبة كبيرة وصلت لـ60 في المئة تقريبا، ولكن هجماتنا لم تكن موفقة".

وأضاف: "كان دفاع برشلونة جيدا، وأجبرونا على اعتماد أسلوب لعب التمريرات العرضية. افتقرنا إلى الفعالية في الثلث الأخير".

وعن أحقية برشلونة بالفوز، علّق أنشيلوتي: "لم نحقق النتيجة المطلوبة في مباراة الذهاب رغم أننا قدمنا أداء جيدا. لا أعتقد أن برشلونة يستحق الفوز. إن لعبنا مباراة الإياب بنفس الروح، ستكون هناك فرص كثيرة لنا"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

واختتم أنشيلوتي قائلا: "بالكاد كانت الفرص لدى برشلونة محدودة للغاية. أعتقد أنه كان أحد أفضل عروضنا الدفاعية هذا الموسم".

وتقدم برشلونة في الدقيقة 26 عندما أهدى إدواردو كامافينغا لاعب وسط ريال مدريد الكرة إلى فيران توريس الذي مررها سريعا إلى فرانك كيسي الذي سدد باتجاه المرمى لكن الكرة ارتدت من إيدر ميليتاو إلى داخل المرمى.

وفي البداية، أشار الحكم المساعد إلى وجود تسلل، لكن الإعادة التلفزيونية عبر حكم الفيديو المساعد كشفت أن كيسي لم يكن متسللا.

وسيلتقي الفريقان في الخامس من أبريل المقبل في برشلونة بمباراة الإياب على أن يواجه الفائز أتليتيك بيلباو أو أوساسونا الذي فاز 1-صفر في ذهاب الدور قبل النهائي على ملعبه الأربعاء.