الرئيس الأمريكى يعزى اليونان

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة كاثميرينى اليونانية عن بايدن قوله "بالنيابة عن الشعب الأمريكى، أرسل أعمق تعازينا لأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم فى حادث القطار المأساوى فى اليونان، نتمنى الشفاء العاجل والكامل للمصابين".
وارتفعت حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين فى اليونان إلى 46 قتيلا، بالإضافة إلى عشرات المصابين وعدد كبير من المفقودين، وذلك بحسب ما قالته فرقة الإطفاء أمس الخميس.
وقال التلفزيون الحكومى "ايه ار تى" إن أجهزة الطوارئ مازالت تبحث بين الحطام، لكنها تعُثر فقط على أشلاء الجثث.
وكان على متن قطار الركاب 342 راكبا وعشرة من موظفى السكك الحديد بالإضافة إلى سائقين على قطار الشحن.
وكان القطار يتحرك من أثينا إلى ثيسالونيكى.
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