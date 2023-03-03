صحفية صينية للقاهرة الإخبارية: بكين لن تقدم مساعدات عسكرية فى حرب أوكرانيا

وأضافت "شين"، فى مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية دالينا نجاتى فى برنامج "مطروح للنقاش"، عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن الصراع العسكرى فى أوكرانيا دخل مرحلة مفصلية من جهة التصعيد، وحاليا تزيد الدول الغربية مساعداتها العسكرية لأوكرانيا بشكل مستمر، لكن هذه المساعدات زادت من تصعيد التوتر وليس إنهاء الحرب.
وتابعت: فى هذا الوقت الذى يتفاقم فيه وضع الصراع العسكرى، جاءت المبادرة الصينية السلمية، حتى يجد العالم حلا دبلوماسيا لإنهاء الأزمة بعيدا عن الصراع العسكرى.
وأوضحت أن الصين جددت فى مبادرتها أهمية الطرق السلمية فى حل الأزمة، فى ظل تطلع المجتمع الدولى لانتهاء الحرب فى أسرع وقت ممكن، لكن بعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، تعارض المبادرة السلمية، وتحاول توجيه اتهامات للصين بشأن المبادرة.
ولفتت إلى أن الصين أكدت أكثر من مرة أنها لم ولن تقدم مساعدات عسكرية لأى طرف فى الحرب، رغم أن العلاقة بين روسيا والصين عميقة وتشهد تطورات بخاصة فى ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، لكن بكين تلتزم بحياديتها الدولية.
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