العالم اليوم - قتلت مئات الأطفال.. تحذير طبي من مركبات سامة بأدوية السعال

انتم الان تتابعون خبر قتلت مئات الأطفال.. تحذير طبي من مركبات سامة بأدوية السعال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 01:19 صباحاً - لقي ما لا يقل عن 300 طفل مصرعهم حول العالم، خلال الشهور الخمسة الماضية، بعد تناولهم أصنافا محددة من أدوية السعال.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا يتعلق بـ14 صنف من أدوية سعال للأطفال، التي تباع في إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا.

وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد كانت أدوية السعال ملوثة بمواد كيميائية سامة، هي إيثيلين غلايكول وديثيلين غلايكول، والتي تستخدم في سوائل ممسحات الزجاج ومبردات المحرك.

ونقلت الصحيفة عن عالم السموم في جامعة شرق لندن، البروفيسور وينستون مورغان، قوله: "توجد هذه المركبات في بعض الأحيان بمستويات منخفضة للغاية كمواد ملوثة في العديد من المكونات الغذائية والمذيبات الطبية".

وأضاف مورغان: "الحوادث المأساوية المسجلة تقع عندما تكون هناك معايير تصنيع واختبار رديئة".

وتتراوح الجرعة المميتة من هذه المواد الكيميائية عند البالغين بين 1000-1500 ميليغرام لكل كيلوغرام.

وبالنسبة للأطفال، تنخفض النسبة المميتة إلى 28 ميلي أو حوالي 6 ملاعق صغيرة.

وأوضح مورغان أنه "من الممكن أيضا التسبب في تسمم من خلال تناول جرعات أقل بكثير على مدار عدة أيام وأسابيع".

وأشار خبير السموم إلى أن ما يجعل هذه المواد الكيميائية خطيرة للغاية هو أن الطفل يجب أن يستهلك كمية كبيرة قبل ظهور أعراض التلوث.

ومما يزيد الطين بلة بحسب مورغان أن أعراض التسمم بمثل هذه المركبات، تشمل النعاس، والذي يمكن أن يعتبر أمرا طبيعيا لدى الطفل المصاب بالسعال أو الحمى، الأمر الذي يؤخّر الحصول على الدعم الطبي في الوقت المناسب.